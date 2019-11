மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் ரூ.7 ஆயிரத்து 598 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு - கலெக்டர் ராமன் தகவல் + "||" + 7 thousand 598 crore in the district The goal of lending Collector Raman Information

மாவட்டத்தில் ரூ.7 ஆயிரத்து 598 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு - கலெக்டர் ராமன் தகவல்