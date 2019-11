மாவட்ட செய்திகள்

பொது இடத்தில் குப்பை கொட்டினால் கடும் நடவடிக்கை - கலெக்டர் மெகராஜ் எச்சரிக்கை + "||" + In the public space If the garbage is spilled Heavy action Collector Megarage Warning

பொது இடத்தில் குப்பை கொட்டினால் கடும் நடவடிக்கை - கலெக்டர் மெகராஜ் எச்சரிக்கை