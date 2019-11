மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய கூட்டணி அரசில் துணை முதல்-மந்திரி பதவி வேண்டும்; காங்கிரஸ் திடீர் கோரிக்கை + "||" + To have a deputy first-ministerial post in the Maratha coalition government; The sudden demand of Congress

மராட்டிய கூட்டணி அரசில் துணை முதல்-மந்திரி பதவி வேண்டும்; காங்கிரஸ் திடீர் கோரிக்கை