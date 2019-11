மாவட்ட செய்திகள்

உடன்குடி அருகே, 662 பயனாளிகளுக்கு ரூ.2.57 கோடி நலத்திட்ட உதவிகள் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வழங்கினார் + "||" + Near Udangudi Rs.2.57 crore Welfare Scheme for 662 beneficiaries Presented by Minister Kadambur Raju

உடன்குடி அருகே, 662 பயனாளிகளுக்கு ரூ.2.57 கோடி நலத்திட்ட உதவிகள் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வழங்கினார்