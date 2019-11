மாவட்ட செய்திகள்

நாங்குநேரி அருகே, ஓடையில் வேன் கவிழ்ந்து மூதாட்டி பலி - 20 பேர் படுகாயம் + "||" + Near Nankuneri The van topples on the stream The eldest kills 20 people were injured

நாங்குநேரி அருகே, ஓடையில் வேன் கவிழ்ந்து மூதாட்டி பலி - 20 பேர் படுகாயம்