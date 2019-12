மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில் அனைத்து கட்சியினர் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration of black cloth in the eyes of all parties in Tenkasi

தென்காசியில் அனைத்து கட்சியினர் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி ஆர்ப்பாட்டம்