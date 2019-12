மாவட்ட செய்திகள்

15 தொகுதிகளிலும், பா.ஜனதா வெற்றி பெறுவது உறுதி - எடியூரப்பா சொல்கிறார் + "||" + In 15 volumes, BJP is sure to win Yeddyurappa Says

15 தொகுதிகளிலும், பா.ஜனதா வெற்றி பெறுவது உறுதி - எடியூரப்பா சொல்கிறார்