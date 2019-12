மாவட்ட செய்திகள்

108 ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர்களுக்கு வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுக்கான தொகையை வழங்க வேண்டும் + "||" + 108 ambulance workers must be paid the annual salary increase

108 ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர்களுக்கு வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுக்கான தொகையை வழங்க வேண்டும்