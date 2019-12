மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு புதுவைக்கு வழங்க வேண்டிய, ஜி.எஸ்.டி. இழப்பீட்டு தொகை ரூ.400 கோடியை தர வேண்டும் + "||" + The central government should provide for renewal, GST Amount of compensation Rs 400 crore to be given

