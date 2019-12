மாவட்ட செய்திகள்

பாகூர் பகுதியில் தொடர் மழை: 300 வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது - நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியது + "||" + Showers in the Bagur region: The water entered the 300 houses

