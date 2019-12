மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் பட்டப்பகலில் சம்பவம்: சாலை தடுப்பை உடைத்து கடந்து சென்ற காட்டு யானைகள் + "||" + The incident at the college: Wild elephants crossing the road block

கோவையில் பட்டப்பகலில் சம்பவம்: சாலை தடுப்பை உடைத்து கடந்து சென்ற காட்டு யானைகள்