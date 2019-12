மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவ கல்லூரி அமைக்க வலியுறுத்தி மயிலாடுதுறை, சீர்காழியில் கடைகள் அடைப்பு + "||" + Shops in Mayiladuthurai, Sirkazhi, urged to set up medical college

மருத்துவ கல்லூரி அமைக்க வலியுறுத்தி மயிலாடுதுறை, சீர்காழியில் கடைகள் அடைப்பு