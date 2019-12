மாவட்ட செய்திகள்

அம்பை அருகே, போலி சுகாதார ஆய்வாளர் கைது - கடைகளில் வசூல் வேட்டை நடத்தியபோது சிக்கினார் + "||" + Near Ambai, Fake health inspector arrested - Hunting during collection landed in stores

அம்பை அருகே, போலி சுகாதார ஆய்வாளர் கைது - கடைகளில் வசூல் வேட்டை நடத்தியபோது சிக்கினார்