மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் நெற்பயிர்களை 15 –ந் தேதி வரை காப்பீடு செய்யலாம் - கலெக்டர் மெகராஜ் தகவல் + "||" + In the district Rice crops can be insured till 15th Collector Megaraj Information

மாவட்டத்தில் நெற்பயிர்களை 15 –ந் தேதி வரை காப்பீடு செய்யலாம் - கலெக்டர் மெகராஜ் தகவல்