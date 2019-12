மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரி அரசின் நலத் திட்டங்களில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் - காரைக்கால் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Puducherry government welfare programs Priority will be given to those with disabilities

