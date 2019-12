மாவட்ட செய்திகள்

15 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கானஇடைத்தேர்தலில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு9-ந் தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை + "||" + Strong turnout in the by-election Number of driving on the 9th

15 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கானஇடைத்தேர்தலில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு9-ந் தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை