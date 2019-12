மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசி அருகே, நாயக்க மன்னர் கால சூலக்கல் கண்டெடுப்பு + "||" + Near Avinasi, The term king of Naik Culakkal Found

அவினாசி அருகே, நாயக்க மன்னர் கால சூலக்கல் கண்டெடுப்பு