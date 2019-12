மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் முதல் கட்டமாக 1,579 பதவிகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் - கலெக்டர் மெகராஜ் அறிவிப்பு + "||" + Local Elections for 1,579 posts in the first phase - Collector Megaraj Notice

மாவட்டத்தில் முதல் கட்டமாக 1,579 பதவிகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் - கலெக்டர் மெகராஜ் அறிவிப்பு