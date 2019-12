மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வேலையில்லா சிறுபான்மையினருக்கு இலவச திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி - கலெக்டர் சிவன்அருள் தகவல் + "||" + In Tirupathur district For the unemployed minority Free Skills Training Collector Shiva Arul Information

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வேலையில்லா சிறுபான்மையினருக்கு இலவச திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி - கலெக்டர் சிவன்அருள் தகவல்