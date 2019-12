மாவட்ட செய்திகள்

100 நாள் வேலை திட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கக்கோரி திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 14 இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + For 100-day work plan workers Pay for it Protests in 14 places in Thiruvarur district

100 நாள் வேலை திட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கக்கோரி திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 14 இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம்