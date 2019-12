மாவட்ட செய்திகள்

அம்பேத்கர் நினைவு நாளையொட்டிதாதர் சைத்ய பூமியில் கவர்னர், முதல்-மந்திரி மரியாதைலட்சக்கணக்கான மக்களும் அஞ்சலி செலுத்தினர்

