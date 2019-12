மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அருகேமனைவியை அரிவாளால் வெட்டியவருக்கு 5 ஆண்டு ஜெயில்அம்பை கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Near Tirunelveli To the man who cut his wife with sickle 5 years in prison

நெல்லை அருகேமனைவியை அரிவாளால் வெட்டியவருக்கு 5 ஆண்டு ஜெயில்அம்பை கோர்ட்டு தீர்ப்பு