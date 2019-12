மாவட்ட செய்திகள்

தினமும் 1 அங்குலம் வீதம், சோலூர்மட்டம்- கரிக்கையூர் சாலை பூமிக்குள் இறங்குவதால் பரபரப்பு + "||" + 1 inch per day, Colurmattam Kariyakkur road is down to earth

தினமும் 1 அங்குலம் வீதம், சோலூர்மட்டம்- கரிக்கையூர் சாலை பூமிக்குள் இறங்குவதால் பரபரப்பு