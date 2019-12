மாவட்ட செய்திகள்

கார்த்திகை தீபத்திருவிழா 8-வது நாள்: குதிரை வாகனங்களில் விநாயகர், சந்திரசேகரர் வீதிஉலா + "||" + karthikai The Festival of Deepath Day 8: Ganesha, Chandrasekhar Street in Horse Vehicles

கார்த்திகை தீபத்திருவிழா 8-வது நாள்: குதிரை வாகனங்களில் விநாயகர், சந்திரசேகரர் வீதிஉலா