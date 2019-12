மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி, மணிமுக்தா அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் - விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Kallakurichi, From the Manimukta Dam Open water for irrigation

கள்ளக்குறிச்சி, மணிமுக்தா அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் - விவசாயிகள் கோரிக்கை