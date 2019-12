மாவட்ட செய்திகள்

மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் அவதி: அதிகாரிகளுடன் கவர்னர் கிரண்பெடி ஆலோசனை - இணைந்து செயல்பட அறிவுரை + "||" + The public suffers from rainwater stagnation Governor's greenbelt consultation with officials

மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் அவதி: அதிகாரிகளுடன் கவர்னர் கிரண்பெடி ஆலோசனை - இணைந்து செயல்பட அறிவுரை