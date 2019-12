மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் வாகனம் ேமாதி பலியானவர்களின் குடும்பத்துக்கு நிதி வழங்கக்கோரிஇந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + A police vehicle is being used to fund the family of the victims

போலீஸ் வாகனம் ேமாதி பலியானவர்களின் குடும்பத்துக்கு நிதி வழங்கக்கோரிஇந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்