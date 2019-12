மாவட்ட செய்திகள்

இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்படும்போலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள் மாநாட்டில் அமித் ‌ஷா அறிவிப்பு + "||" + The Indian Penal Code will be amended Amit Shah announces at police DGPs convention

இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்படும்போலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள் மாநாட்டில் அமித் ‌ஷா அறிவிப்பு