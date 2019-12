மாவட்ட செய்திகள்

மின்விளக்கை சரிசெய்ய முயன்ற போது பரிதாபம்: மின்சாரம் தாக்கி மின்வாரிய ஊழியர் பலி + "||" + Electric bulb When trying to adjust Electricity struck Electricity worker kills

மின்விளக்கை சரிசெய்ய முயன்ற போது பரிதாபம்: மின்சாரம் தாக்கி மின்வாரிய ஊழியர் பலி