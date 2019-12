மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டுப்பாளையம்- அன்னூர் சாலையில், கார் மீது லாரி மோதல்; வாலிபர் சாவு - பெண் போலீஸ் உள்பட 2 பேர் படுகாயம் + "||" + Truck collision on Mettupalayam - Annur road; The death of the youth

மேட்டுப்பாளையம்- அன்னூர் சாலையில், கார் மீது லாரி மோதல்; வாலிபர் சாவு - பெண் போலீஸ் உள்பட 2 பேர் படுகாயம்