மாவட்டத்தில் முதற்கட்டமாக வருகிற 27-ந் தேதி 194 கிராம ஊராட்சிமன்றங்களின் தலைவர் பதவிகளுக்கு தேர்தல் + "||" + The first in the district Coming up on the 27th 194 Gram Panchayats Election to Leadership

