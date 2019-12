மாவட்ட செய்திகள்

பாசனத்துக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீரை உரிய முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் தலைமைப்பொறியாளர் வேண்டுகோள் + "||" + The request of the headmaster is to use the irrigation water properly

பாசனத்துக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீரை உரிய முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் தலைமைப்பொறியாளர் வேண்டுகோள்