மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனை முன்பு, பல மாதங்களாக தேங்கி நிற்கும் மழைநீரால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் + "||" + For several months, the stagnant rainwater The risk of spreading the infection

திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனை முன்பு, பல மாதங்களாக தேங்கி நிற்கும் மழைநீரால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம்