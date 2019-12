மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலை அருகே, பயிர்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகளை பிடிக்க கூண்டு அமைப்பு + "||" + Near Udumalai Damage to crops Hogs Cage system to capture

உடுமலை அருகே, பயிர்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகளை பிடிக்க கூண்டு அமைப்பு