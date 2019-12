மாவட்ட செய்திகள்

கூடங்குளம் அருகே பரபரப்பு: ஓடும் பஸ்சில் பயணி திடீர் சாவு - டிரைவர்-கண்டக்டரிடம் போலீஸ் விசாரணை + "||" + Near Koodankulam: Sudden death of a passenger in a running bus - Police investigation into driver-conductor

கூடங்குளம் அருகே பரபரப்பு: ஓடும் பஸ்சில் பயணி திடீர் சாவு - டிரைவர்-கண்டக்டரிடம் போலீஸ் விசாரணை