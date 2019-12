மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கை தமிழர் குடியுரிமை குறித்து மத்திய அரசிடம் பேசுவோம் - அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி பேட்டி + "||" + Resident Tamils of Sri Lanka Let talk to the federal government

இலங்கை தமிழர் குடியுரிமை குறித்து மத்திய அரசிடம் பேசுவோம் - அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி பேட்டி