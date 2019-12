மாவட்ட செய்திகள்

பிப்ரவரி 5-ந் தேதி தஞ்சை பெரியகோவில் கும்பாபிஷேகம்: 22 வேதிகைகள்-110 குண்டங்களுடன் யாகசாலை அமைக்கும் பணி + "||" + Thanjavur Big Temple on 5th February: The work of setting up the Yaksala

பிப்ரவரி 5-ந் தேதி தஞ்சை பெரியகோவில் கும்பாபிஷேகம்: 22 வேதிகைகள்-110 குண்டங்களுடன் யாகசாலை அமைக்கும் பணி