மாவட்ட செய்திகள்

தோட்டக்கலை பயிர் சாகுபடி இலக்கை அதிகரிக்க புதிய செயல்திட்டம் - அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினி உத்தரவு + "||" + New Project to Increase Horticultural Crop Cultivation Target Collector Divyadarshini orders the authorities

தோட்டக்கலை பயிர் சாகுபடி இலக்கை அதிகரிக்க புதிய செயல்திட்டம் - அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினி உத்தரவு