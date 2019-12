மாவட்ட செய்திகள்

எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் ஓடும் ரெயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த பயணியை காப்பாற்றிய போலீஸ்காரர் + "||" + The policeman who rescued the passenger

எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் ஓடும் ரெயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த பயணியை காப்பாற்றிய போலீஸ்காரர்