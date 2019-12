மாவட்ட செய்திகள்

வடகாத்திப்பட்டியில் பராமரிப்பின்றி அழிந்து வரும் மின்வாரிய குடியிருப்புகள் + "||" + In vatakattippatti Electricity apartments that are in ruins without care

வடகாத்திப்பட்டியில் பராமரிப்பின்றி அழிந்து வரும் மின்வாரிய குடியிருப்புகள்