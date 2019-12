மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பணியின்போது, அலுவலர்கள் விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + During the election process, Officers must follow the rules - Advise the Collector

தேர்தல் பணியின்போது, அலுவலர்கள் விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அறிவுரை