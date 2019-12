மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற 1½ டன் பீடி இலை பறிமுதல் - 9 பேர் கைது + "||" + From Thoothukudi Trying to smuggle it to Sri Lanka 1½ tonnes of beedi leaf seized - 9 arrested

தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற 1½ டன் பீடி இலை பறிமுதல் - 9 பேர் கைது