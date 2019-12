மாவட்ட செய்திகள்

சிவகிரி அருகே, கோவிலில் உடைக்கப்பட்ட சாமி சிலைகள் கொடுமுடி கோர்ட்டில் ஒப்படைப்பு + "||" + Near Sivagiri, Broken into the temple Sami statues handed over to Kodumudi Court

சிவகிரி அருகே, கோவிலில் உடைக்கப்பட்ட சாமி சிலைகள் கொடுமுடி கோர்ட்டில் ஒப்படைப்பு