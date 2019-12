மாவட்ட செய்திகள்

லாரி மோதியதால் விபத்து: சாலையோரம் நின்றவர்கள் மீது பஸ் மோதியதில் பெண் பலி - 5 பேர் படுகாயம் + "||" + Standing on the road Woman killed in bus collision

லாரி மோதியதால் விபத்து: சாலையோரம் நின்றவர்கள் மீது பஸ் மோதியதில் பெண் பலி - 5 பேர் படுகாயம்