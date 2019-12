மாவட்ட செய்திகள்

சிவகிரி அருகே, வயலில் புகுந்து காட்டு யானைகள் அட்டகாசம் - 2 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நாசம் + "||" + Near Sivagiri, Into the field Wild Elephants Attakasam

சிவகிரி அருகே, வயலில் புகுந்து காட்டு யானைகள் அட்டகாசம் - 2 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நாசம்