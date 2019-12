மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழை காரணமாக ஓட்டேரி ஏரிக்கு நீர்வரத்து தொடங்கியது - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Due to continuous rain To Lake Ottery The watercourse has begun The farmers are happy

