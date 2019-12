மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை அமல்படுத்தமாட்டோம் - நாராயணசாமி உறுதி + "||" + In Puducherry State We will not enforce the Citizenship Amendment Narayanaswamy confirmed

