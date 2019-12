மாவட்ட செய்திகள்

அமல்படுத்துவதில் பாறையை போல் உறுதியாக உள்ளோம்; குடியுரிமை சட்டத்தை திரும்ப பெறும் பேச்சுக்கே இடமில்லை - அமித்ஷா திட்டவட்டம் + "||" + We are as sure as the rock in implementation Citizenship Act There is no room for withdrawal Amit Shah ProjectCircle

அமல்படுத்துவதில் பாறையை போல் உறுதியாக உள்ளோம்; குடியுரிமை சட்டத்தை திரும்ப பெறும் பேச்சுக்கே இடமில்லை - அமித்ஷா திட்டவட்டம்