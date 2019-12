மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி பகுதியில், மேரக்காய் கொள்முதல் விலை கடும் வீழ்ச்சி - விவசாயிகள் கவலை + "||" + In Kotagiri area, Merakkay heavy fall in the purchase price

கோத்தகிரி பகுதியில், மேரக்காய் கொள்முதல் விலை கடும் வீழ்ச்சி - விவசாயிகள் கவலை