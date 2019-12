மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில், பெரிய வெங்காயம் விலை மீண்டும் உயர்ந்தது - தக்காளி கிலோ ரூ.10-க்கு விற்பனை + "||" + In Coimbatore, Big Onion Prices Rise Again - Tomatoes sell for Kg Rs.10

கோவையில், பெரிய வெங்காயம் விலை மீண்டும் உயர்ந்தது - தக்காளி கிலோ ரூ.10-க்கு விற்பனை